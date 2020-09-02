Chapecoense volta a vencer sem sofrer gols

A noite da última terça-feira foi de alegria para a Chapecoense. Após o revés nos acréscimos diante do Cuiabá, o Verdão do Oeste mostrou poder de reação e venceu o Juventude na Arena Condá.Mesmo com os três pontos na tabela de classificação, o time catarinense aproveitou para recuperar uma característica que adquiriu sob o comando de Umberto Louzer: defesa sólida.
Com o triunfo por 1 a 0, a Chapecoense chegou a marca de cinco jogos sem sofrer gols na Série B. O único jogo que acabou vazado foi na derrota para o Cuiabá.
Diante do bom desempenho defensivo neste começo de Série B, a Chape aparece na quarta colocação, com 13 pontos, um a menos que o líder Cuiabá.
No próximo fim de semana, Umberto Louzer e seus comandados encaram o Avaí, dentro de casa. Será que o bom desempenho na zaga vai permanecer?
Jogos Chapecoense
Oeste 0 x 0 ChapecoenseChapecoense 1 x 0 Sampaio CorrêaCruzeiro 0 x 1 ChapecoenseChapecoense 2 x 0 GuaraniCuiabá 2 x 1 ChapecoenseChapecoense 1 x 0 Juventude