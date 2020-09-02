Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chapecoense volta a vencer sem sofrer gols

Com o triunfo em cima do Juventude, a Chape alcançou a marca de cinco jogos sem sofrer gols...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 18:18

LanceNet

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
A noite da última terça-feira foi de alegria para a Chapecoense. Após o revés nos acréscimos diante do Cuiabá, o Verdão do Oeste mostrou poder de reação e venceu o Juventude na Arena Condá.Mesmo com os três pontos na tabela de classificação, o time catarinense aproveitou para recuperar uma característica que adquiriu sob o comando de Umberto Louzer: defesa sólida.
Com o triunfo por 1 a 0, a Chapecoense chegou a marca de cinco jogos sem sofrer gols na Série B. O único jogo que acabou vazado foi na derrota para o Cuiabá.
Diante do bom desempenho defensivo neste começo de Série B, a Chape aparece na quarta colocação, com 13 pontos, um a menos que o líder Cuiabá.
No próximo fim de semana, Umberto Louzer e seus comandados encaram o Avaí, dentro de casa. Será que o bom desempenho na zaga vai permanecer?
Jogos Chapecoense
Oeste 0 x 0 ChapecoenseChapecoense 1 x 0 Sampaio CorrêaCruzeiro 0 x 1 ChapecoenseChapecoense 2 x 0 GuaraniCuiabá 2 x 1 ChapecoenseChapecoense 1 x 0 Juventude

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados