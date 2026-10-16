Lula na Globo: o que disse o candidato à Presidência na segunda entrevista à emissora

"Eu acho que minha relação com Trump foi a relação mais civilizada que ele teve com outro presidente da República. Ela começou muito tensa. Eu disse ao Trump que era importante que dois homens de 80 tivessem juízo e se entendessem, porque não era possível a gente ficar passando desavença com as duas maiores democracias do Ocidente", afirmou Lula.