Chapecoense vence Avaí e abre vantagem nas quartas de final

Na noite desta quarta-feira, Chapecoense e Avaí deram início ao mata-mata das quartas de final do Catarinense e a Chape levou a melhor. Na Arena Condá, o time de Umberto Louzer venceu por 2 a 0 e vai com excelente vantagem para a volta.
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