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Chapecoense vence Avaí e abre vantagem nas quartas de final

Com gols de Luiz Otávio e Anselmo Ramon, a Chape venceu por 2 a 0 e agora joga pelo empate na Ressacada...
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Publicado em 

09 jul 2020 às 01:50

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 01:50

Crédito: Marcio Cunha/Chape
Na noite desta quarta-feira, Chapecoense e Avaí deram início ao mata-mata das quartas de final do Catarinense e a Chape levou a melhor. Na Arena Condá, o time de Umberto Louzer venceu por 2 a 0 e vai com excelente vantagem para a volta.

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