Chapecoense terá sequência complexa para retomar o caminho das vitórias

Algumas marcas precisarão ser quebradas pela Chapecoense no sentido de buscar a recuperação necessária na temporada para trazer novamente o clima de otimismo que existia antes do início do Campeonato Brasileiro bem como da sequência da Copa do Brasil.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A primeira delas será interromper a série de partidas sem saber o que é vitória que já dura três compromissos. Desde que o time abriu uma importante vantagem no jogo de ida da Copa do Brasil contra o ABC vencendo por 3 a 1, vieram a derrota por 3 a 1 contra o Palmeiras no Allianz Parque, o 3 a 0 contra o ABC em Natal que custou a eliminação na Copa do Brasil e o empate sem gols do último fim de semana contra o Ceará na Arena Condá.