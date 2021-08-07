Chapecoense tenta quebrar tabu como visitante na temporada

Crédito: Jogo contra o Marcílio Dias foi a última vitória como visitante da Chape (Márcio Cunha/ACF

A próxima segunda-feira será de novidade na Chapecoense. Pela primeira vez, o técnico Pintado, contratado nesta semana, irá dirigir o time contra o Grêmio, na Arena.

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O seu desafio é claro: tirar o time da zona de rebaixamento. Para começar bem, o treinador vai precisar quebrar um longo tabu dentro do clube, que não vence um jogo como mandante desde o dia 16 de maio.

Na ocasião, a Chape visitou o Marcílio Dias pela semifinal do Campeonato Catarinense e goleou o adversário por 4 a 1.