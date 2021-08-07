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Chapecoense tenta quebrar tabu como visitante na temporada

Verdão do Oeste venceu pela última vez fora de casa na semifinal do Campeonato Catarinense...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 19:25
Crédito: Jogo contra o Marcílio Dias foi a última vitória como visitante da Chape (Márcio Cunha/ACF
A próxima segunda-feira será de novidade na Chapecoense. Pela primeira vez, o técnico Pintado, contratado nesta semana, irá dirigir o time contra o Grêmio, na Arena.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O seu desafio é claro: tirar o time da zona de rebaixamento. Para começar bem, o treinador vai precisar quebrar um longo tabu dentro do clube, que não vence um jogo como mandante desde o dia 16 de maio.
Na ocasião, a Chape visitou o Marcílio Dias pela semifinal do Campeonato Catarinense e goleou o adversário por 4 a 1.
Desde então, o time disputou nove partidas longe da Arena Condá e obteve o desempenho de seis derrotas e três empates.

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