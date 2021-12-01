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futebol

Chapecoense tenta evitar pior campanha dos pontos corridos

Chape está na lanterna do Campeonato Brasileiro com 15 pontos, dois a menos que o América-RN, de 2007...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 09:36

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 09:36

No Independência, a Chapecoense conheceu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o algoz foi o América-MG, que superou o Verdão do Oeste por 3 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar negativo deixou o time na lanterna do torneio nacional, com 15 pontos, desempenho que decepciona o torcedor do time catarinense.
Pior Campanha
Diante da pontuação, a Chapecoense tem mais duas rodadas para evitar que o Verdão do Oeste fique com a marca de pior campanha da história dos pontos corridos.
No momento, o América-RN, na temporada 2007, registrou a menor pontuação em 38 rodadas. Na ocasião, o Mecão somou 17 pontos.
Crédito: Foto:Divulgação/MarcioCunha/ACF

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