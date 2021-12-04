Chapecoense tem duas rodadas para evitar pior campanha dos pontos corridos

Na noite da última sexta-feira, a Chapecoense voltou a campo pelo Brasileirão e foi superada pelo Atlético-GO. O placar negativo foi o 23º na campanha do torneio nacional.

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Agora, com 15 pontos, o Verdão do Oeste tem apenas mais duas rodadas para conseguir uma vitória e não ficar com a marca de pior campanha da história dos pontos corridos.

Até o momento, o posto negativo pertence ao América-RN, que na temporada 2007 somou apenas 17 pontos.

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