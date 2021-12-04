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Chapecoense tem duas rodadas para evitar pior campanha dos pontos corridos

Com apenas 15 pontos, o Verdão precisa ganhar um jogo para evitar novo vexame no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 15:40

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 15:40

Na noite da última sexta-feira, a Chapecoense voltou a campo pelo Brasileirão e foi superada pelo Atlético-GO. O placar negativo foi o 23º na campanha do torneio nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Agora, com 15 pontos, o Verdão do Oeste tem apenas mais duas rodadas para conseguir uma vitória e não ficar com a marca de pior campanha da história dos pontos corridos.
Até o momento, o posto negativo pertence ao América-RN, que na temporada 2007 somou apenas 17 pontos.
Calendário da Chapecoense
Sport (C)Fluminense (F)
Crédito: ChapeestánalanternadoBrasileirão(Divulgação/TwitterChapecoense

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