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futebol

Chapecoense tem baixa para a sequência da temporada

Atacante Fernandinho rompeu os ligamentos do joelho direito e vai passar por cirurgia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2020 às 18:37

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 18:37

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
A Chapecoense ganhou uma baixa para os próximos meses da temporada. Trata-se do atacante Fernandinho, que rompeu os ligamentos do joelho direito e será submetido a uma cirurgia.E MAIS:Goleiro ex-Boca Juniors testa positivo para Covid-19Por contensão de despesa, Paraná não irá renovar contrato com zagueiroCoutinho volta a treinar após se recuperar de lesãoDe acordo com a assessoria da Chape, o atleta se lesionou no treino da última terça-feira e vai passar um longo tempo no departamento médico do Verdão do Oeste.
Joinville
Destaque do JEC na fase de classificação do Campeonato Catarinense, o atleta era uma das esperanças da Chape no mata-mata, que tem data marcada para recomeçar no dia 8 de julho. No Joinville, Fernandinho participou de nove partidas e marcou dois gols.
Confira a anota da Chape
Após realização de exames, o atleta Fernandinho apresentou a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A lesão ocorreu no treinamento da última terça-feira (23), por trauma (torção). O atacante passará por tratamento fisioterápico até o retorno do movimento, posteriormente será submetido ao tratamento cirúrgico e ficará entregue ao DM até a resolução completa do caso. E MAIS:

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