Chapecoense tem baixa para a sequência da temporada

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

A Chapecoense ganhou uma baixa para os próximos meses da temporada. Trata-se do atacante Fernandinho, que rompeu os ligamentos do joelho direito e será submetido a uma cirurgia.E MAIS:Goleiro ex-Boca Juniors testa positivo para Covid-19Por contensão de despesa, Paraná não irá renovar contrato com zagueiroCoutinho volta a treinar após se recuperar de lesãoDe acordo com a assessoria da Chape, o atleta se lesionou no treino da última terça-feira e vai passar um longo tempo no departamento médico do Verdão do Oeste.

Joinville

Destaque do JEC na fase de classificação do Campeonato Catarinense, o atleta era uma das esperanças da Chape no mata-mata, que tem data marcada para recomeçar no dia 8 de julho. No Joinville, Fernandinho participou de nove partidas e marcou dois gols.

Confira a anota da Chape