Chapecoense se aproxima de acerto com atacante Claudinho

A Chapecoense faz a sua estreia na Série B no fim de semana e a diretoria trabalha forte nos bastidores para reforçar o elenco.
Nas próximas horas, o atacante Claudinho será anunciado como nova peça do elenco para a disputa da temporada.
O jogador não faz parte dos planos do Cruzeiro e tenta uma reabilitação dentro das quatro linhas no Verdão do Oeste. O empréstimo é válido até dezembro deste ano.
Contratado junto a Ferroviária, Claudinho não embalou na Raposa. Em duas temporadas, ele fez 42 jogos e anotou dois gols.