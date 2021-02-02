Chapecoense renova contrato com o volante Alan Santos

Após garantir o seu retorno à elite do futebol nacional, a Chapecoense anunciou a renovação de contrato do volante Alan Santos até dezembro de 2021.
Contratado em 2019, o meio-campista sofre com problemas no tendão de Aquiles e não consegue se firmar na equipe titular.
Para entender o baixo desempenho do atleta, ele disputou apenas 11 partidas e marcou um gol.
Calendário
Para 2021, a Chapecoense terá no calendário o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Catarinense.