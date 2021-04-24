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futebol

Chapecoense reencontra algoz da fase de classificação

Única derrota da Chape foi diante do Hercílio Luz, rival das quartas de final...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 10:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 10:52
Crédito: Divulgação/Chapecoense
As quartas de final do Campeonato Catarinense começa neste fim de semana e a Chapecoense, atual campeã, pinta como a favorita para ficar com o bicampeonato.
Dona da melhor campanha da fase de classificação, o Verdão do Oeste mede forças com o Hercílio Luz, time que ficou em 8º.
Apesar da distância entre os clubes, a Chape teve apenas uma derrota nos primeiros 11 jogos e o algoz foi justamente o Hercílio Luz.
Na Arena Condá, a Chapecoense, então comandada por Umberto Louzer, perdeu do Hercílio por 1 a 0.
Agora, resta saber como será a postura do Verdão do Oeste diante do rival que lhe causou problemas no primeiro encontro.
O primeiro duelo será neste domingo e a volta acontece na quarta-feira, na Arena Condá.

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