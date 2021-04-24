Chapecoense reencontra algoz da fase de classificação

Crédito: Divulgação/Chapecoense

As quartas de final do Campeonato Catarinense começa neste fim de semana e a Chapecoense, atual campeã, pinta como a favorita para ficar com o bicampeonato.

Dona da melhor campanha da fase de classificação, o Verdão do Oeste mede forças com o Hercílio Luz, time que ficou em 8º.

Apesar da distância entre os clubes, a Chape teve apenas uma derrota nos primeiros 11 jogos e o algoz foi justamente o Hercílio Luz.

Na Arena Condá, a Chapecoense, então comandada por Umberto Louzer, perdeu do Hercílio por 1 a 0.

Agora, resta saber como será a postura do Verdão do Oeste diante do rival que lhe causou problemas no primeiro encontro.