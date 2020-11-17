Chapecoense prolonga contato de jovem goleiro até dezembro de 2021

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Depois de ver Tiepo não apenas ganhar espaço no time titular da Chapecoense como se tornar um dos nomes mais destacados entre 2018 e 2019 apesar do rebaixamento na última temporada, o torcedor do Verdão do Oeste pode estar prestes a ver outro nome da base, em breve, ser acionado por Umberto Louzer.

Trata-se do jovem Igor Campos, de apenas 21 anos de idade e que esteve no primeiro semestre disputando o Catarinense pelo Concórdia para ganhar rodagem profissional. Agora, ele não apenas está de volta ao clube como renovou seu contrato até dezembro de 2021 tendo assinado o acordo junto ao seu empresário e dono da Tac11 Sports, Alexandre Puhlmann.

O planejamento da Chape seria ter Igor como opção válida ao plantel que tem para a posição, além do já citado Tiepo, o habitual titular João Ricardo além de Elias e Vagner, nomes que já tiveram oportunidades na equipe.