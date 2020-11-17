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futebol

Chapecoense prolonga contato de jovem goleiro até dezembro de 2021

Igor Campos, cria da base do Verdão do Oeste, vive contexto onde pode receber mais oportunidades no elenco principal...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 15:50

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 15:50

Crédito: Divulgação
Depois de ver Tiepo não apenas ganhar espaço no time titular da Chapecoense como se tornar um dos nomes mais destacados entre 2018 e 2019 apesar do rebaixamento na última temporada, o torcedor do Verdão do Oeste pode estar prestes a ver outro nome da base, em breve, ser acionado por Umberto Louzer.
Trata-se do jovem Igor Campos, de apenas 21 anos de idade e que esteve no primeiro semestre disputando o Catarinense pelo Concórdia para ganhar rodagem profissional. Agora, ele não apenas está de volta ao clube como renovou seu contrato até dezembro de 2021 tendo assinado o acordo junto ao seu empresário e dono da Tac11 Sports, Alexandre Puhlmann.
O planejamento da Chape seria ter Igor como opção válida ao plantel que tem para a posição, além do já citado Tiepo, o habitual titular João Ricardo além de Elias e Vagner, nomes que já tiveram oportunidades na equipe.
Entretanto, pensando nessa lista, enquanto Tiepo ainda se recupera plenamente de seu problema no ombro, João Ricardo está com dois cartões amarelos e se tornará desfalque para o técnico Umberto Louzer caso tome mais um cartão.

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