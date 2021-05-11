Chapecoense oficializa a saída de Paulinho Moccelin

Nesta terça-feira, a Chapecoense oficializou a saída do atacante Paulinho Moccelin. O contrato de empréstimo junto ao Londrina encerra no fim de maio e ele não será renovado.
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Apesar da vontade de ficar com o jogador, a Chapecoense informou que o atleta não tinha o desejo de prolongar seu contrato.
Sport
Um dos motivos para o ‘desinteresse’ de Pauliho Moccelin é o Sport, que através do técnico Umberto Louzer, quer contar com o seu futebol para a sequência da temporada.
Com a camisa da Chape, o atleta disputou 41 partidas e anotou sete gols. Durante o período, ele ajudou o time a faturar a taça da Série B.