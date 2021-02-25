Chapecoense estreia com pé direito no Catarinense

No Estádio Domingos Machado de Lima, a Chapecoense estreou com o pé direito no Catarinense. Com gols de Perotti e Fabinho, o Verdão do Oeste derrotou o Concórdia por 2 a 0.
Calendário
Na próxima rodada, o Concórdia visita o Figueirense e a Chape mede forças com o Criciúma, fora de casa.
Concórdia no ataque
Logo nos primeiros minutos o time da casa tentou surpreender a Chape e criou duas excelentes chances. A primeira oportunidade veio na bola parada com Michel desviando o escanteio e carimbando o poste. Pouco depois, Vinícius roubou a bola de Felipe Santana e achou Warley, que chutou forte, mas em cima do goleiro.
Chape efetiva
Pouco produtiva no sistema ofensiva, quando a Chapecoense desceu foi letal. Na cobrança de escanteio, a bola esbarrou em Felipe Santana e sobrou com Perotti. O atacante tirou do goleiro e abriu o placar.
Paredão
Na etapa final o Concórdia tentou pressionar o adversário, mas parou em João Paulo. Em duas oportunidades com Warley e Vinicius, o arqueiro do Chape fez milagres e segurou o triunfo.
Alívio
O sossego da Chapecoense só veio nos minutos finais. Aos 40 minutos, Matheus Ribeiro disparou pela lateral e cruzou para Fabinho empurrar e decretar o triunfo, 2 a 0.