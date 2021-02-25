Chapecoense estreia com pé direito no Catarinense

Crédito: Márcio Cunha/ACF

No Estádio Domingos Machado de Lima, a Chapecoense estreou com o pé direito no Catarinense. Com gols de Perotti e Fabinho, o Verdão do Oeste derrotou o Concórdia por 2 a 0.

Calendário

Na próxima rodada, o Concórdia visita o Figueirense e a Chape mede forças com o Criciúma, fora de casa.

Concórdia no ataque

Logo nos primeiros minutos o time da casa tentou surpreender a Chape e criou duas excelentes chances. A primeira oportunidade veio na bola parada com Michel desviando o escanteio e carimbando o poste. Pouco depois, Vinícius roubou a bola de Felipe Santana e achou Warley, que chutou forte, mas em cima do goleiro.

Chape efetiva

Pouco produtiva no sistema ofensiva, quando a Chapecoense desceu foi letal. Na cobrança de escanteio, a bola esbarrou em Felipe Santana e sobrou com Perotti. O atacante tirou do goleiro e abriu o placar.

Paredão

Na etapa final o Concórdia tentou pressionar o adversário, mas parou em João Paulo. Em duas oportunidades com Warley e Vinicius, o arqueiro do Chape fez milagres e segurou o triunfo.

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