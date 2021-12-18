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futebol

Chapecoense encerra 2021 com mais de 100 dias sem vencer

Última vitória da Chapecoense ocorreu no dia 11 de setembro, quando bateu o Bragantino por 2 a 1...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2021 às 17:28

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 17:28

A temporada 2021 será esquecida da história da Chapecoense. Após voltar à elite nacional, tudo deu errado na Arena Condá e o time termina o ano rebaixado para a Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No Campeonato Brasileiro, a principal competição do calendário, a Chape obteve um desempenho pífio, que a colocou como o pior time da era dos pontos corridos.
Em 38 rodadas, a Chapecoense venceu apenas uma vez e justamente na 20ª rodada, quando venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1.
A partida aconteceu no dia 11 de setembro. Desde então, a equipe que foi comandada por Pintado e na sequência Felipe Endres, não mostrou nenhum tipo de reação.
Jejum
Para entender a situação delicada do time catarinense, a Chapecoense irá encerrar o ano com um jejum de 111 dias sem saber o que é ganhar uma partida oficial.
Crédito: ÚltimavitóriadaChapecoenseocorreudiantedoBragantino(Foto:AriFerreira/RedBullBragantino

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