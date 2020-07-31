futebol

Chapecoense empata com o Avaí na Ressacada e avança a semi do Catarinense

Vantagem de 2 a 0 obtida na Arena Condá fez a diferença na eliminatória e, agora, Verdão do Oeste encara o Criciúma...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 21:53

LanceNet

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Jogando no Estádio da Ressacada frente ao Avaí pelo embate de volta nas quartas de final do Catarinense, a Chapecoense conseguiu arrancar um resultado que lhe servia para a classificação.
Depois de vencer em casa por 2 a 0, o 1 a 1 de Florianópolis bastou para a Chape deixar para trás o atual campeão estadual em chave que reeditou a decisão de 2019. Com a vaga, o time dirigido pelo técnico Umberto Louzer se qualifica para duelar na semifinal com o Criciúma.
COMEÇOU BEM!
Precisando de pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão as penalidades, aos 21 minutos o Avaí não apenas havia se mostrado com mais capacidade de produzir volume de jogo até então como balançou as redes duas vezes.
Se na primeira a arbitragem viu a bola cruzada pelo lateral-esquerdo Capa ultrapassar a linha de fundo, na segunda Daniel Amorim bateu bem após passe de Wesley e fez o gol que colocava a equipe Azzurra a um tento de deixar tudo igual na eliminatória.
MORTAL
A Chape pouco havia demonstrado até então, mas quando teve espaço para se armar no contra-ataque usando a velocidade, foi extremamente eficiente. A bola chegou no lateral Ezequiel que cruzou rasteiro e viu Aylon adentrar a área do Avaí para deixar tudo igual na Ressacada e recolocar o Verdão do Oeste mais perto da semi sete minutos depois de inauguração do marcador.
NERVOSISMO E INSISTÊNCIA
Com direito a um desentendimento que rendeu empurra-empurra entre jogadores dos dois times onde, inicialmente, Bruno Silva e Guedes se estranharam após dividida, a tônica da partida era com o time da casa persistindo nos lances pelos lados de campo.
Contudo, sem muita variação de jogadas, as bolas alçadas na grande área acabavam favorecendo o bom posicionamento da defesa montada pelo técnico Umberto Louzer. Situação essa que persistiu até o apito final da arbitragem comandada por Rafael Traci e configurou a classificação da equipe de Chapecó.

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

