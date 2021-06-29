Chapecoense divulga lista de relacionados para confronto com o Fortaleza

Para o confronto da próxima quarta-feira (30) onde a Chapecoense visita o Fortaleza na Arena Castelão, o time dirigido pelo técnico Jair Ventura divulgou a lista de relacionados com 22 nomes escolhidos.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Pensando no último compromisso do time Condá onde a Chape buscou nos acréscimos a igualdade em 2 a 2 com o Athletico-PR, a única novidade na lista fica por conta do jovem atacante Fabinho, opção de velocidade pelos lados do campo.