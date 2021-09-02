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Chapecoense dá sequência em intertemporada na Arena Condá

Chape só volta aos gramados no dia 7 e ganha tempo para recuperar o fôlego na disputa contra a queda...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 20:08

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 20:08

Crédito: Pintado tenta recuperar a Chape (Marcio Cunha/Chape
Sem jogos até o dia 7 de setembro, a Chapecoense deu continuidade nesta quinta-feira a mais um dia de trabalhos na Arena Condá.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do clube, o período sem jogos é encarado como uma intertemporada para Pintado e seus comandados colocarem a casa em ordem.
Até o momento, a Chapecoense é a única equipe que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro após 18 partidas.
O desempenho ruim deixa a equipe na última colocação do torneio nacional, com 7 pontos.

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