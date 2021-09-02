Chapecoense dá sequência em intertemporada na Arena Condá

Crédito: Pintado tenta recuperar a Chape (Marcio Cunha/Chape

Sem jogos até o dia 7 de setembro, a Chapecoense deu continuidade nesta quinta-feira a mais um dia de trabalhos na Arena Condá.

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Dentro do clube, o período sem jogos é encarado como uma intertemporada para Pintado e seus comandados colocarem a casa em ordem.

Até o momento, a Chapecoense é a única equipe que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro após 18 partidas.