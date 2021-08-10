Chapecoense chega a oito derrotas seguidas no Brasileirão

Crédito: Chapecoense não consegue vencer no torneio (Márcio Cunha | ACF

Nem mesmo a estreia do técnico Pintado impediu a Chapecoense de ser derrotada no Campeonato Brasileiro e o Verdão do Oeste foi superado pelo Grêmio.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Na Arena, a Chape abriu o marcador com Anselmo Ramon, mas levou a virada e saiu de campo com o revés por 2 a 1 e afundada na lanterna do torneio nacional.

Como se não bastasse o revés, a Chapecoense aumentou a estatística e chegou a oitava derrota consecutiva na Série A.