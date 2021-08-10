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Chapecoense chega a oito derrotas seguidas no Brasileirão

Nem mesmo a estreia do técnico Pintado impediu um novo revés do Verdão do Oeste...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 17:50

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:50

Crédito: Chapecoense não consegue vencer no torneio (Márcio Cunha | ACF
Nem mesmo a estreia do técnico Pintado impediu a Chapecoense de ser derrotada no Campeonato Brasileiro e o Verdão do Oeste foi superado pelo Grêmio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na Arena, a Chape abriu o marcador com Anselmo Ramon, mas levou a virada e saiu de campo com o revés por 2 a 1 e afundada na lanterna do torneio nacional.
Como se não bastasse o revés, a Chapecoense aumentou a estatística e chegou a oitava derrota consecutiva na Série A.
A última partida que o time não foi superado ocorreu no dia 27 de junho, quando o Verdão empatou por 2 a 2 com o Athletico.

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