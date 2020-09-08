Chape pede ao Atlético-MG o retorno do atacante Bruno Silva ​

A Chapecoense solicitou ao Atlético-MG o retorno do atacante Bruno Silva, que está emprestado ao Galo desde metade de 2019 como reforço para o time sub-20, mas que teve algumas chances na equipe principal. Bruno atuou com Jorge Sampaoli em duas partidas do Campeonato Brasileiro e no primeiro jogo da final do Mineiro, contra o Tombense, além de ter sido relacionado para outros dois confrontos do alvinegro, contra São Paulo e Coritiba. A volta do jovem atacante ao time catarinense não deve ser dificultada pelo Galo, porque a intenção de Sampaoli é ter atletas mais tarimbados para a posição. Bruno Silva deve ficar na Chape até o fim da Série B, competição que a equipe de Chapecó ocupa a vice-liderança. O Atlético-MG detém 15% dos direitos de Bruno e quer mais 35% do atleta. Por isso, ao ceder o jogador, o time mineiro quer manter a prioridade de compra futura. Com um gol pelo profissional, Bruno Silva foi artilheiro da Copa do Brasil sub-17 em 2017, com sete gols, ajudando a Chape a chegar até a semifinal,chamando atenção do alvinegro.