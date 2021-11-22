Chance de rebaixamento do Santos sobe para 9% após derrota no clássico

O Santos tem 9% de chance de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o site InfoBola. A equipe de Fábio Carille perdeu o clássico para o Corinthians fora de casa e caiu para a 12ª colocação, com cinco pontos de diferença para o Bahia, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Ao final da rodada 33, a chance de rebaixamento era de 7%.Dos times que estão no Z4, a Chapecoense já está rebaixada, o Sport na vice lanterna tem 98% de chance de cair, o Grêmio com 78% e o Bahia com 46%. Subindo a tabela temos: Juventude com 31%, Atlético-GO com 16%, São Paulo com 8%, Athletico-PR com 9%, Cuiabá com 4% e América-MG com 1%.

Depois de um jejum de onze jogos sem vitória, o Peixe voltou a vencer o Grêmio em confronto direto e contou com outros resultados para seguir fora da zona de rebaixamento além da torcida na Vila Belmiro para apoiar o time. Depois perdeu para o Atlético-MG, empatou com o Sport e voltou a perder para o América-MG.Recebeu o Fluminense com a casa cheia mais uma vez e conseguiu uma recuperação vencendo os cariocas. Depois venceu o Athletico-PR fora e conseguiu a primeira sequência de duas vitórias seguidas no Brasileirão, a segunda vitória fora de casa na competição. Perdeu o clássico para o Palmeiras, mas conseguiu outros três resultados positivos vencendo Red Bull Bragantino e Chapecoense e empatando com o Atlético-GO.

No último domingo perdeu o clássico para o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena e terá Fortaleza em casa para tentar uma recuperação antes de atuar como visitante contra Internacional e Flamengo. Na última rodada recebe o Cuiabá que também briga na parte debaixo da tabela.