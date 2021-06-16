Chance de eleição indireta no Sport gera protesto de torcedores

Crédito: Dirigente acompanhou a renúncia de Milton Bivar (Divulgação/Sport

A informação que caminhava como de grande possibilidade de concretização referente a renúncia no Sport do presidente Milton Bivar não apenas foi oficializada como veio na companhia da renúncia também do vice-presidente Carlos Frederico.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Assim, o clima administrativo no clube da Praça da Bandeira ficou bastante nebuloso onde, de acordo com informações dos bastidores que rapidamente se espalharam, existe um embate interno sobre o modelo de votação para a escolha dos ocupantes dos postos vagos.

Embate esse onde uma das alternativas, agradando mais a parte que era aliada de Bivar, seria a eleição contando unicamente com membros do conselho. Por sua vez, a parte que formava a oposção do agora ex-mandatário insiste na presença dos sócios no pleito a ser realizado.

A eleição de caráter indireto causou um efeito negativo imediato na torcida do Leão ao ponto de um protesto ter sido organizado na Ilha do Retiro com a presença de 30 torcedores que se intitularam como pertencendo ao Movimento Sport Democrático.