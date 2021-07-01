Chamusca, sobre vitória do Botafogo: 'É importante colocar três pontos em um dia que você não se sobrepôs'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Os três pontos acima de tudo. Em entrevista coletiva após o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória nesta quarta-feira, em Volta Redonda, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Marcelo Chamusca destacou que um dos pontos importantes da competição é a regularidade para buscar resultados positivos mesmo diante de atuações irregulares. - A regularidade na competição é importante. Quando ubi com o Ceará tivemos vários jogos que não tivemos o controle mas vencemos. É importante, colocar os três pontos em um dia que você não se sobrepôs. O Vitória veio para jogar no nosso erro, construiu um contra-ataque no segundo tempo, nosso goleiro trabalhou muito pouco. Se nos jogos que a gente não conseguir nos sobrepor, conseguir os três pontos com a inspiração, está ótimo. Nossa meta não foi vazada, tivemos mais iniciativa e conseguimos vencer - afirmou.

Chamusca, que possui dois acessos da Série B para a elite nacional no currículo, destacou que a transpiração e estes momentos de um jogo mais físico são características da competição. O treinador colocou que o mais importante, não importa como, é sair com três pontos.- A Série B sempre teve a característica de ter muita transpiração, está muito atrelada a questões de campo, logísticas, poder de investimento, calendário. É importante competir no nível que a competição pede. O time que estiver mais organizado, mais elenco para rodar, porque a competição pede isso, o time chegará melhor. A Série B sempre foi muito nivelada e pede transpiração, espírito e entrega. É muito importante - analisou.

Dentro de campo, o treinador admitiu que o Botafogo teve dificuldades para criar jogadas no primeiro tempo. Ele explicou que uma mudança de posicionamento nos jogadores fez a diferença para uma melhora na etapa complementar.