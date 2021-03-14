Chamusca revela que Botafogo busca laterais: 'Existe sim uma carência, e é reconhecido internamente'

Na noite deste sábado, Bangu e Botafogo empataram em 0 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Chamusca disse que o clube ainda busca laterais para compor o elenco. Em relação a lateral-esquerda, especificamente, ele admitiu que "não está fácil". + Ídolo do Botafogo, Afonsinho aprova retorno de Carli ao Alvinegro- Em relação a lateral-esquerda, independente das lesões, já está no nosso planejamento buscar um jogador para a posição, o que não está fácil. Porque o mercado está muito difícil nesse momento, e a gente está analisando todas as possibilidades. - A questão da lateral-direita também, a gente já está se mobilizando. São duas posições que existem sim uma carência e é reconhecido internamente por nós aqui. Claro que a lesão do Hugo e essa questão do Guilherme não ter a condição clínica para jogar vai fazer com que a gente tenha que acelerar um pouquinho mais a nossa busca, mas vamos buscar sim nas duas posições pelo menos mais um jogador – um para a direita e um para esquerda – para a gente poder compor o nosso elenco.