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Chamusca revela que Botafogo busca laterais: 'Existe sim uma carência, e é reconhecido internamente'

Na partida deste sábado, o único lateral-direito relacionado para a partida foi Jonathan. Pela esquerda, o zagueiro Sousa precisou atuar improvisado mais uma vez...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 00:58

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 00:58
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite deste sábado, Bangu e Botafogo empataram em 0 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Chamusca disse que o clube ainda busca laterais para compor o elenco. Em relação a lateral-esquerda, especificamente, ele admitiu que "não está fácil". + Ídolo do Botafogo, Afonsinho aprova retorno de Carli ao Alvinegro- Em relação a lateral-esquerda, independente das lesões, já está no nosso planejamento buscar um jogador para a posição, o que não está fácil. Porque o mercado está muito difícil nesse momento, e a gente está analisando todas as possibilidades. - A questão da lateral-direita também, a gente já está se mobilizando. São duas posições que existem sim uma carência e é reconhecido internamente por nós aqui. Claro que a lesão do Hugo e essa questão do Guilherme não ter a condição clínica para jogar vai fazer com que a gente tenha que acelerar um pouquinho mais a nossa busca, mas vamos buscar sim nas duas posições pelo menos mais um jogador – um para a direita e um para esquerda – para a gente poder compor o nosso elenco.
Hoje, o Botafogo tem apenas Jonathan para a lateral-direita. Pela esquerda, o zagueiro Sousa atuou improvisado nas duas últimas partidas por causas das lesões de de Guilherme Santos e do jovem Hugo.

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