Chamusca fala sobre jogo contra o Macaé para justificar entrada de Marcinho no Botafogo: 'Time leve'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Intervalo: Marcelo Chamusca promove a entrada de Marcinho no lugar de Rickson. Um atacante no lugar de um volante - por mais que o segundo fosse atuar como uma espécie de "apoiador", mais avançado no meio-campo. Não adiantou: um pouco criativo Botafogo não saiu do empate sem gols diante do Nova Iguaçu, pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Rio.

Após o duelo, o treinador do Alvinegro explicou a mudança: de acordo com ele, havia tido uma mudança similar na goleada por 4 a 0 diante do Macaé, na última rodada da Taça Guanabara. A intenção seria colocar uma equipe com mais jogadores no terço final.

- A gente teve uma queda na construção no segundo tempo. O futebol tem algumas nuances: no segundo tempo do jogo contra o Macaé nós puxamos o Pedro (Castro) para jogar como volante e encaixamos o Marcinho perto do trio de atacantes e o time deu uma resposta boa. Hoje, nós tínhamos dois jogadores com cartões amarelos, Rickson e o próprio Pedro - explicou.O próprio treinador, contudo, admitiu que a substituição, dessa vez, não deu certo como antes: o Botafogo teve dificuldade para criar espaços no sistema ofensivo e piorou no segundo tempo.