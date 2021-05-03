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Chamusca explica jogos de Rickson no Botafogo: 'Enquanto entender que está somando, a gente vai utilizar'

Meio-campista, que tem contrato acabando ao final do Campeonato Carioca, tem sequência como titular do clube de General Severiano...
LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 21:03

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 21:03

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mesmo com o contrato para acabar em menos de um mês, Rickson está passando por uma sequência como titular no Botafogo. O meio-campista iniciou o empate sem gols diante do Nova Iguaçu, na noite deste domingo, no jogo de ida das semifinais da Taça Rio.
O atual vínculo de Rickson com o Botafogo vai justamente até o fim do mês de maio, correspondendo com o término do Campeonato Carioca.
Após a partida, Marcelo Chamusca explicou, em entrevista coletiva, que pretende utilizar o jogador independentemente do tempo de contrato vigente. No caso do camisa 28, o treinador explicou que o jogador de base conquistou tal sequência pela necessidade na posição de volante. Por outro lado, não garantiu ou afirmou nenhum tipo de tentativa por uma possível renovação.
- O jogador tem contrato, não existe nenhuma orientação para ele não ser utilizado. Temos uma dificuldade na posição, perdemos o Kayque, Ricardinho... O Rickson nos jogos que entrou conseguiu sustentar bem, fez uma função que não é a dele, ser mais primeiro volante. A gente está em um processo de recuperação. Hoje já demos alguns minutos para o Romildo, tem tudo para crescer. Enquanto o atleta tiver contrato com o clube, a gente estiver com dificuldade e entender que o atleta está somando, a gente vai utilizar. Não existe nenhuma situação que esteja direcionada a isso. Agora se vamos continuar com ele é uma análise que é feita a cada semana - explicou.
Rickson atuou por 45 minutos na semifinal da Taça Rio. O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo novamente para enfrentar o Nova Iguaçu e decidir quem se classificará à final.

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