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Chamusca explica 'ausência' de Matheus Nascimento no Botafogo: 'Calma no processo de maturação'

Treinador elogia postura e nível de maturidade de atacante de 17 anos, mas explica que não pode acelerar processos; camisa 9 não entra em campo há três partidas...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 13:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 13:12
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Matheus Nascimento é uma das maiores joias do Botafogo. O atacante de 17 anos, criado nas categorias de base do clube, subiu para o profissional no ano passado e foi titular na reta final do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, contudo, o camisa 9 acumula uma sequência de três partidas sem sair do banco de reservas.
+ Chamusca vê evolução no Botafogo, mas lamenta empate: 'Nós merecíamos um resultado melhor'
Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, elogiou a postura de Nascimento, mas explicou que o processo de maturação para um jogador jovem deve ser feito de maneira cautelosa.
- É um excelente jogador, com um potencial extraordinário. Tenho gostado muito dele, pela idade tem um nível de maturidade muito alto, bom poder de finalização, movimentação, mas ainda está maturando. Temos que ter muita calma com esse processo de maturação. Só posso escalar onze (jogadores), se pudesse escalar todos os jogadores seria interessante, mas temos que optar no jogo - afirmou em entrevista coletiva após o empate com o Madureira.
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O camisa 9 soma cinco partidas na temporada 2021, todas entrando no decorrer dos duelos. Ao todo, Matheus Nascimento soma 87 minutos em campo.

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