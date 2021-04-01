Chamusca explica 'ausência' de Matheus Nascimento no Botafogo: 'Calma no processo de maturação'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Matheus Nascimento é uma das maiores joias do Botafogo. O atacante de 17 anos, criado nas categorias de base do clube, subiu para o profissional no ano passado e foi titular na reta final do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, contudo, o camisa 9 acumula uma sequência de três partidas sem sair do banco de reservas.

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Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, elogiou a postura de Nascimento, mas explicou que o processo de maturação para um jogador jovem deve ser feito de maneira cautelosa.

- É um excelente jogador, com um potencial extraordinário. Tenho gostado muito dele, pela idade tem um nível de maturidade muito alto, bom poder de finalização, movimentação, mas ainda está maturando. Temos que ter muita calma com esse processo de maturação. Só posso escalar onze (jogadores), se pudesse escalar todos os jogadores seria interessante, mas temos que optar no jogo - afirmou em entrevista coletiva após o empate com o Madureira.

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