Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chamusca enaltece funcionários do Botafogo após semana com trocas de sedes: 'Heróis invisíveis'
futebol

Chamusca enaltece funcionários do Botafogo após semana com trocas de sedes: 'Heróis invisíveis'

Por conta da Copa América, Botafogo teve que sair do Estádio Nilton Santos para treinar no CT da Saferj e, posteriormente, no Clube da Aeronáutica...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 19:11

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 19:11

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo passou por uma semana conturbada nos bastidores. Com o Estádio Nilton Santos entregue para a realização da Copa América, o time do Alvinegro passou a treinar no CT da Saferj na quarta e na quinta-feira. A equipe também realizou atividades no Clube da Aeronáutica nos últimos dois dias.
Marcelo Chamusca, em entrevista coletiva realizada neste domingo após o jogo contra o Remo, pela 3ª rodada da Série B, enalteceu a organização interna do Botafogo, principalmente aos funcionários, que tiveram que carregar e levar os itens dos jogadores para dois lugares diferentes durante a semana.
– O que eu gostaria de ressaltar sobre o CT da Saferj e o Clube da Aeronáutica, é sobre uma boa parte dos funcionários do Botafogo, eu até os chamo de heróis invisíveis, eles são fundamentais. O que esses caras trabalharam essa semana para que a gente pudesse levar tudo para dois lugares diferentes foi sensacional. Pessoal de rouparia, massagistas, apoio, fisioterapeutas, Departamento médico, análise, nutrição, não é fácil fazer isso. O resultado já começou a ser construído aí. Conversei com eles para a gente transformar as dificuldades em motivação - afirmou.
Parte dessa semana, porém, deve ser longe do Rio de Janeiro: o Botafogo enfrentará o Londrina na próxima quinta-feira, às 19h, no Estádio do Café.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados