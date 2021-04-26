Chamusca elogia Matheus Nascimento, projeta Taça Rio e diz: 'O Botafogo tem que jogar para vencer'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na noite deste domingo, o Botafogo venceu o Macaé por 4 a 0, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara. Em entrevista coletiva aos jornalistas pela Botafogo TV, o técnico Marcelo Chamusca elogiou Matheus Nascimento, que finalmente desencantou. De acordo com o treinador, o gol marcado trará confiança ao jovem atacante que já tem muito potencial.

> Veja quem jogou pelo Botafogo na temporada- Em relação ao Matheus Nascimento, ele é um atleta muito jovem. Se você for analisar o histórico de Matheus, é um jogador que subiu do sub17 direto para o profissional, jogou pouquíssimos jogos no sub20 e está tendo oportunidade de jogar. Em um momento em que a gente ainda está trabalhando para encaixar melhor a equipe, que não é o momento ideal, mas pela nossa necessidade tivemos que colocar o Matheus. - Ele estava ansioso porque é um jogador de muita qualidade técnica, com bom poder de finalização e a maior virtude dele ainda não estava conseguindo ser transferida para o jogo, mas hoje conseguiu. Acredito que, com esse gol, vai ganhar confiança e a tendência é ele crescer porque é um jogador e muito potencial.Chamusca também falou sobre a disputa da Taça Rio. De acordo com o treinador, a ideia é escalar o time principal, mas isso vai depender do calendário que ainda será disponibilizado pela Ferj. No entanto, o treinador destacou que o time que entrar em campo, irá entrar para vencer.

- A nossa ideia é de utilizar a nossa equipe principal para iniciar a competição, o que vai acontecer durante a competição vai depender do calendário proposto pela federação carioca. Então, agora no vestiário, eu já conversei com o Freeland, ele já está atento e está conversando com a federação para ver a a questão das datas. E a gente vai semana a semana, com calma em cima das datas que a Federação definir fazer o nosso planejamento claro, tentando melhorar a nossa equipe, mas o Botafogo, todas as vezes que entra para jogar qualquer competição, tem que jogar para vencer e para ter resultado.

- Eu vim aqui para buscar três pontos, não vim aqui para empatar, não vim aqui para não conseguir os objetivos, muito pelo contrário. Tudo isso vai ser feito com muita calma, com muita tranquilidade e a gente está muito atrelado e dependente do calendário, das datas da competição, para que a gente possa traçar o nosso planejamento. Confira mais declarações de Chamusca

IMPORTÂNCIA DA VITÓRIA

- A vitória é muito importante pelo momento. A gente vinha de uma sequência de empates. A gente até, durante o período do Campeonato Carioca e até da própria Copa do Brasil, a gente teve apenas duas derrotas, mas empatamos demais. Houve jogos em que tivemos condição de vencer. Então, isso acaba trazendo um desgaste para todos, não só para o treinador, mas para os atletas também.

A EQUIPE ESTÁ MELHORANDO?

- O resultado foi muito importante para nós, e não é só ganhar. A gente poderia ter vindo aqui, ter ganho, muitos adversários ganharam do Macaé, mas nós ganhamos jogando com autoridade, ganhamos construindo, fizemos gols com construções de jogadas, na maioria deles na verdade. Isso nos dá um alento de que a equipe está começando a assimilar e começando a ter uma cara em relação a mecânica de jogar. Isso é muito importante para nós.

PLANEJAMENTO PARA A TEMPORADA

- O nosso planejamento para a Série B passa por vários aspectos. A ideia é a gente pontuar em posições que a gente precisa para trazer jogadores e dar uma qualificada nessas posições, inclusive, devido a um aspecto de maturidade mesmo de jogadores um pouco mais cascudos, que conheçam a competição.