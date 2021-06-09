Chamusca, do Botafogo, comemora PV, Chay e Kanu na seleção da Série B: 'Que nosso grupo seja merecedor'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo teve quatro representantes na "Seleção da Galera" da 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time foi divulgado com a presença de Paulo Victor, Kanu, Chay e do treinador Marcelo Chamusca. Isto foi uma das consequências da vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba.

+ Chamusca elogia Rafael Moura e revela planejamento para o atacante no Botafogo Nas redes sociais, Chamusca valorizou a presença do quarteto na seleção. Na noite da última terça-feira, o técnico do Alvinegro compartilhou uma mensagem enaltecendo o feito.

– É o desempenho de cada atleta que ajuda um técnico a ser reconhecido. Parabéns, PV, Kanu e Chay! Que nosso grupo seja merecedor jogo a jogo para chegarmos ao objetivo que mais importa: acesso à Série A - escreveu.

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Com 4 pontos conquistados em duas rodadas, o Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Remo, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.