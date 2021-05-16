Chamusca diz que Botafogo busca reforços e garante chegada de lateral: 'Algumas situações encaminhadas'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Marcelo Chamusca admite: o Botafogo precisa reforçar o elenco. O treinador do Alvinegro reconhece que o plantel precisa de adições visando a disputa da Série B do Brasileirão. Neste domingo, após a derrota para o Vasco no jogo de ida da final da Taça Rio, o comandante atualizou sobre a situação de possíveis novos jogadores.

- A diretoria, principalmente, está trabalhando para que a gente possa contratar jogadores. Todos entendem que existe uma necessidade. Quando o torcedor coloca a faixa ele tem razão porque precisamos qualificar nosso elenco. Muitos jogadores ainda estão disputando jogos no Estadual e tem compromissos a seguir, principalmente aqueles que a gente que vão elevar nosso nível de qualidade técnica. Tenha certeza que chegarão, em várias posições, quantificar melhor, como também qualificar, dar mais experiência - afirmou, em entrevista coletiva.Diante do Cruz-Maltino, o Botafogo teve Warley, improvisado, na lateral-direito. Sem Jonathan, poupado a pedido do DM, o Alvinegro teve que colocar o atacante na linha defensiva, já que não possui outro jogador da posição disponível no elenco. Chamusca explicou a situação do defensor e garantiu a chegada de outro jogador.

- O Jonathan, como alguns jogadores que jogaram a Série A, não teve um período para ter uma recuperação física e mental. Ele chegou do Coritiba e já teve uma sequência de jogos, todos como titular. O atleta demonstrou uma fadiga excessiva e precisava dar uma segurada. Foram feitos alguns exames e todas as taxas deram alteradas. Por uma questão de coerência, seguramos o Jonathan. Ele já retornou as atividades, está treinando leve e deve retornar para o próximo jogo já em condição melhor - afirmou.