Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chamusca diz que Botafogo busca reforços e garante chegada de lateral: 'Algumas situações encaminhadas'
futebol

Chamusca diz que Botafogo busca reforços e garante chegada de lateral: 'Algumas situações encaminhadas'

Treinador explicou que Jonathan não atuou contra o Vasco por ter fadiga excessiva e que atletas buscados pelo Alvinegro ainda estão envolvidos com as disputas de Estaduais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 14:50

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 14:50

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marcelo Chamusca admite: o Botafogo precisa reforçar o elenco. O treinador do Alvinegro reconhece que o plantel precisa de adições visando a disputa da Série B do Brasileirão. Neste domingo, após a derrota para o Vasco no jogo de ida da final da Taça Rio, o comandante atualizou sobre a situação de possíveis novos jogadores.
- A diretoria, principalmente, está trabalhando para que a gente possa contratar jogadores. Todos entendem que existe uma necessidade. Quando o torcedor coloca a faixa ele tem razão porque precisamos qualificar nosso elenco. Muitos jogadores ainda estão disputando jogos no Estadual e tem compromissos a seguir, principalmente aqueles que a gente que vão elevar nosso nível de qualidade técnica. Tenha certeza que chegarão, em várias posições, quantificar melhor, como também qualificar, dar mais experiência - afirmou, em entrevista coletiva.Diante do Cruz-Maltino, o Botafogo teve Warley, improvisado, na lateral-direito. Sem Jonathan, poupado a pedido do DM, o Alvinegro teve que colocar o atacante na linha defensiva, já que não possui outro jogador da posição disponível no elenco. Chamusca explicou a situação do defensor e garantiu a chegada de outro jogador.
- O Jonathan, como alguns jogadores que jogaram a Série A, não teve um período para ter uma recuperação física e mental. Ele chegou do Coritiba e já teve uma sequência de jogos, todos como titular. O atleta demonstrou uma fadiga excessiva e precisava dar uma segurada. Foram feitos alguns exames e todas as taxas deram alteradas. Por uma questão de coerência, seguramos o Jonathan. Ele já retornou as atividades, está treinando leve e deve retornar para o próximo jogo já em condição melhor - afirmou.
- Vamos sim contratar um lateral-direito. A diretoria está trabalhando muito forte, tem algumas situações encaminhadas. Acredito que na próxima semana teremos novidades. O Warley vai permanecer no grupo, mas a ideia é trazer alguém para revezar com o Jonathan - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados