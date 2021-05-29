Chamusca analisa empate do Botafogo na estreia da Série B e fala sobre gol sofrido: 'Erro coletivo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na noite desta sexta-feira, o Botafogo empatou com o Vila Nova por 1 a 1, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em partida válida pela primeira rodada da Série B. Apesar de ter um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Alvinegro não conseguiu vencer o Tigre e ainda saiu atrás do placar.

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Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Chamusca analisou a partida e falou sobre o lance do gol sofrido. De acordo com ele, o gol do Vila Nova foi resultado de uma falha defensiva coletiva. O treinador também explicou que Willian Formiga não fez a movimentação que geralmente faz em jogadas de escanteio.> Vai começar o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Não pode o adversário estar jogando com um jogador a menos e ter um atleta livre na entrada da área para finalizar da forma como ele finalizou. Eles colocaram dois jogadores e fizeram uma jogada curta. Esse atleta que fez o gol, o Willian Formiga, no posicionamento natural, onde a gente analisou as bolas paradas, ele sempre faz uma movimentação de primeiro pau, inclusive, ele movimenta muito bem, ele tem, se eu não me engano 1,85m e tem um bom tempo de bola.

- Nesse momento, ele não foi para a área, ficou como o jogador do primeiro rebote. Nós fomos com dois para a bola curta, mas não sei se te falar com exatidão se foi uma situação trabalhada. Acho que a cobrança veio por baixo e não conseguimos interceptar e aí faltou atenção para que tivesse um rebote melhor posicionado para que o atleta do Vila Nova não finalizasse com tanta liberdade como ele finalizou. Não houve um erro individual, mas sim um erro coletivo que foi induzido por mérito do adversário.O treinador também destacou que a forma de jogar do Botafogo na Série B não será como essa. Chamusca explicou que, por causa das condições do gramado, a equipe precisou treinar e usar uma nova forma de atuar.

- O campo fez com que a gente treinasse e usasse um plano de jogo, onde a gente tivesse um jogo mais direto, inclusive, pressionamos muito o adversário na sua saída para a gente tentar roubar e já acelerar essa bola no último terço. condição do campo fez com que a gente tivesse que fazer um jogo mais direto, mas não deve ser uma característica (do Botafogo).

O treinador revelou que os próprios jogadores reclamaram das condições do gramado. Assim, de acordo com Chamusca, foi "muito difícil" para os atletas trocar passes e construir as jogadas desde o a defesa.