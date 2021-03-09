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Champions League, Libertadores e Copa do Brasil. Saiba onde assistir aos jogos de terça-feira

Borussia Dortmund x Sevilla e Juventus x Porto jogam pelas oitavas de final da Champions League. Ainda, o Santos na Libertadores e volta da Copa do Brasil agitam o restante do dia...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 03:00
Crédito: AFP
Na terça-feira (9), dois jogos movimentam a rodada de volta das oitavas de final da Champions League. Às 17h, A Juventus de Cristiano Ronaldo tenta reverter o 2 a 1 aplicado pelo Porto em Portugal. No mesmo horário, o Borussia Dortmund conta com Haaland para assegurar a vaga contra o Sevilla.
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Mais tarde, às 19h15, o Santos entra em campo pela segunda fase da Libertadores contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Às 21h30, o Sportv e Premiere transmitem a estreia do Bahia na Copa do Brasil, contra o Campinense.
VEJA TABELA COM TODOS OS JOGOS DA SEGUNDA FASE DA LIBERTADORESConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
17h - Juventus x PortoUEFA Champions LeagueOnde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports
17h - Borussia Dortmund x SevillaUEFA Champions LeagueOnde assistir: Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports
17h - Ferroviária x Peñarol-URULibertadores FemininaOnde assistir: Conmebol TV
19h15 - Santos x Deportivo Lara-VENLibertadoresOnde assistir: Fox Sports
19h15 - Montevideo Wanderers x Bolivar-BOLLibertadoresOnde assistir: Fox Sports 2
19h15 - Águia Negra x VitóriaCopa do BrasilOnde assistir: Sportv e Premiere
19h30 - Santa Fé-COL x River Plate-ARGLibertadores FemininaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Unión Española-CHI x Independiente del Valle-EQULibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Campinense x BahiaCopa do BrasilOnde assistir: Sportv e Premiere

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