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Chaiane, do Botafogo, é operada com sucesso; jogadora havia quebrado a clavícula contra o Palmeiras

Pelas redes sociais, a jogadora agradeceu as mensagens de apoio da torcida e garantiu foco na recuperação...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 12:29
Crédito: Twitter/Chaiane
Na manhã da última segunda-feira, a lateral Chaiane, do Botafogo, foi operada com sucesso, após fraturar a clavícula na partida contra o Palmeiras, na quarta rodada do Brasileirão Feminino. Pelas rede sociais, a jogadora agradeceu as mensagens de apoio da torcida e garantiu foco na recuperação.> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021- Fala torcida botafoguense! Operei hoje de manhã e foi um sucesso. Estou bem e terei alta amanhã! Obrigada por todas as mensagens e agora é foco total na recuperação para voltar o mais rápido possível.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino
O Botafogo não estimou o tempo de recuperação da jogadora. Além de Chaiane, Gaby Louvain, outra titular da equipe, rompeu o ligamento do joelho e também desfalca a equipe. Dessa forma, o técnico Gláucio Carvalho, na última partida, contra o Napoli, escalou as Gloriosas na formação 3-5-2, que não vinha sendo utilizada.
O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 17h, no Estádio Alterosas. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

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