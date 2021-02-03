Cesinha valoriza estreia como titular no Botafogo contra o Palmeiras: 'Uma honra vestir essa camisa pesada'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma estreia como titular que não passou despercebida. No Botafogo desde a reta final do ano passado, Cesinha teve a oportunidade de começar uma partida apenas na última terça-feira, no empate diante do Palmeiras, e foi elogiado pela comissão técnica. O meio-campista valorizou a chance de poder entrar em campo no Allianz Parque.

- Essas oportunidades agregam muito. Fiz minha estreia como profissional aqui no Botafogo, então sou grato pela oportunidade e confiança no meu trabalho. É uma honra vestir essa camisa muito pesada no futebol brasileiro e com certeza irei dar o meu melhor cada dia mais para orgulhar o torcedor do Botafogo e ajudar meus companheiros

Apesar do empate, o resultado foi valorizado por Cesinha. Para o meia, a atuação do Botafogo diante do Palmeiras foi digna de elogios.