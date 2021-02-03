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Cesinha valoriza estreia como titular no Botafogo contra o Palmeiras: 'Uma honra vestir essa camisa pesada'

Meio-campista valoriza o Alvinegro, reconhece felicidade por começar jogando pela primeira vez e elogia atuação da equipe diante do Alviverde...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 20:53

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:53

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma estreia como titular que não passou despercebida. No Botafogo desde a reta final do ano passado, Cesinha teve a oportunidade de começar uma partida apenas na última terça-feira, no empate diante do Palmeiras, e foi elogiado pela comissão técnica. O meio-campista valorizou a chance de poder entrar em campo no Allianz Parque.
- Essas oportunidades agregam muito. Fiz minha estreia como profissional aqui no Botafogo, então sou grato pela oportunidade e confiança no meu trabalho. É uma honra vestir essa camisa muito pesada no futebol brasileiro e com certeza irei dar o meu melhor cada dia mais para orgulhar o torcedor do Botafogo e ajudar meus companheiros
Apesar do empate, o resultado foi valorizado por Cesinha. Para o meia, a atuação do Botafogo diante do Palmeiras foi digna de elogios.
- Acho que não só eu, como toda a equipe fez uma partida boa. Fazia um tempo que eu não jogava uma partida como titular e estou muito feliz por isso. Mas agora é continuar trabalhando forte para que a gente possa atingir o nosso objetivo. É lutar até o final - completou.

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