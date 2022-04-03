César vai lutar pela titularidade no Bahia

‘Eu nunca me conformei com a reserva. Existe uma coisa que é respeito e a minha obrigação como funcionário, como profissional de futebol. Eu tenho os meus objetivos, sempre estar preparado para jogar. E sempre que fui solicitado, graças a Deus, a gente conseguiu fazer bons trabalhos. Então esse é o meu objetivo. Nem sempre consigo ter uma sequência grande, é um só que joga. E tem diversos goleiros que disputam esse lugar. O que eu posso dizer é que estou sempre fazendo tudo meu possível e estou à disposição para sempre estar evoluindo, crescendo, para que eu possa dar o melhor dentro de campo e, quando for a minha vez de estar ali, poder representar bem o Bahia’, afirmou.