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futebol

César vai lutar pela titularidade no Bahia

Goleiro foi apresentado nesta semana e promete competitividade com Danilo Fernandes...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 13:51

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 13:51

A Série B começa para o Bahia no próximo fim de semana e um dos últimos reforços apresentados pela diretoria foi o goleiro César.
Após ficar anos sem uma chance de titularidade no Flamengo, ele desembarca em Salvador repleto de esperanças e mostrou uma personalidade forte durante a apresentação.
‘Eu nunca me conformei com a reserva. Existe uma coisa que é respeito e a minha obrigação como funcionário, como profissional de futebol. Eu tenho os meus objetivos, sempre estar preparado para jogar. E sempre que fui solicitado, graças a Deus, a gente conseguiu fazer bons trabalhos. Então esse é o meu objetivo. Nem sempre consigo ter uma sequência grande, é um só que joga. E tem diversos goleiros que disputam esse lugar. O que eu posso dizer é que estou sempre fazendo tudo meu possível e estou à disposição para sempre estar evoluindo, crescendo, para que eu possa dar o melhor dentro de campo e, quando for a minha vez de estar ali, poder representar bem o Bahia’, afirmou.
Vale citar, que no Bahia, César terá a concorrência de Danilo Fernandes, que foi titular do Tricolor nos últimos tempos.
Crédito: Divulgação/Bahia

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