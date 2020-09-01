César testa positivo para Covid-19, é afastado e vira baixa no Flamengo

O goleiro César, do Flamengo, foi diagnosticado com Covid-19 e foi isolado do grupo já nesta terça-feira, imediatamente após ter o resultado positivo em exames realizados nesta terça-feira, no CT do Ninho do Urubu. Assim, o técnico Domènec Torrent terá que usar uma terceira opção no gol rubro-negro, uma vez que Diego Alves, com lesão no ombro, está fora da partida contra o Bahia.