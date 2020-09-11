César reforça o Flamengo em semana de preparação para duelos decisivos

Após testar positivo para Covid-19 e ficar afastado do grupo principal por 10 dias, o goleiro César voltou a treinar no Ninho do Urubu, nesta sexta, com o elenco do Flamengo. O camisa 12 passou por novo teste, o qual teve resultado negativo, e reforça o Rubro-Negro em semana de volta da Copa Libertadores.

Durante a ausência de César e Diego Alves, ambos com Covid-19 - o titular segue afastado até o início da semana que vem -, o jovem Gabriel Batista herdou a vaga na meta rubro-negra nas últimas três rodadas do Brasileirão. Treinando em tempo integral nesta sexta-feira, César pode assumir o gol do Flamengo diante do Ceará, no domingo às 18h, no Castelão. Embalado por quatro vitórias consecutivas, o Rubro-Negro também está de olho no retorno da Libertadores. Na quinta, o time de Dome retoma a disputa do Grupo A, visitando o Independiente Del Valle. As equipes dividem a liderança com seis pontos, enquanto Junior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil estão zerados.