Certeiro: Daniel Paulista fala em contratações pontuais no Sport

Crédito: Williams Aguiar/Divulgação Sport

Apesar de um calendário mais "apertado" em relação a outras temporadas, nesse momento a avaliação do técnico do Sport, Daniel Paulista, é de que o elenco necessita de contratações para suprir carências e não somente acrescentar mais peças.

O treinador ressaltou que entende a realidade delicada vivida pelo Rubro-Negro da Praça da Bandeira na questão financeira, acrescentando que é necessário pensar nesse tema sem considerar elementos como a queda na Copa do Nordeste como podendo "acelerar" o processo:

- Esse processo de análise, de monitoramento (de reforços), a gente faz constantemente. Não é porque foi eliminado ou porque conseguiu uma classificação que nós vamos deixar ou acelerar esse tipo de situação. Agora, a gente está trabalhando dentro das condições que a gente tem, e, principalmente com responsabilidade, pelo momento que o clube vive.

- Eu acho que nós, isso não é segredo para ninguém, precisamos visando o Campeonato Brasileiro, de contratações pontuais. Mas precisam ser contratações que venham a acrescentar na qualidade e nas características que a gente está precisando. Não precisamos de contratações que venham para acrescentar quantidade, já que a gente já tem um número grande de atletas - pontuou Daniel para o 'Diário de Pernambuco'.