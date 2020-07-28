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Certeiro: Daniel Paulista fala em contratações pontuais no Sport

Técnico afirma que a quantidade de jogadores no plantel já é suficiente, necessitando nesse momento de suprir carências em posições específicas...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 14:18

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:18

Crédito: Williams Aguiar/Divulgação Sport
Apesar de um calendário mais "apertado" em relação a outras temporadas, nesse momento a avaliação do técnico do Sport, Daniel Paulista, é de que o elenco necessita de contratações para suprir carências e não somente acrescentar mais peças.
O treinador ressaltou que entende a realidade delicada vivida pelo Rubro-Negro da Praça da Bandeira na questão financeira, acrescentando que é necessário pensar nesse tema sem considerar elementos como a queda na Copa do Nordeste como podendo "acelerar" o processo:
- Esse processo de análise, de monitoramento (de reforços), a gente faz constantemente. Não é porque foi eliminado ou porque conseguiu uma classificação que nós vamos deixar ou acelerar esse tipo de situação. Agora, a gente está trabalhando dentro das condições que a gente tem, e, principalmente com responsabilidade, pelo momento que o clube vive.
- Eu acho que nós, isso não é segredo para ninguém, precisamos visando o Campeonato Brasileiro, de contratações pontuais. Mas precisam ser contratações que venham a acrescentar na qualidade e nas características que a gente está precisando. Não precisamos de contratações que venham para acrescentar quantidade, já que a gente já tem um número grande de atletas - pontuou Daniel para o 'Diário de Pernambuco'.
Seja lá como for, fato é que o Sport volta a campo na próxima quarta-feira (29) diante do Vitória-PE às 16h (horário de Brasília) estreando no Quadrangular do Rebaixamento no Campeonato Pernambucano.

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