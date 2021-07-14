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Cerro Porteño exibe escudo do Fluminense de Feira antes de jogo das oitavas da Libertadores

Clube paraguaio cometeu a gafe antes do confronto com o Fluminense pelas oitavas de final da competição continental, nesta terça...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 22:31

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 22:31

Crédito: Staff Images/CONMEBOL
Não foi só dentro de campo que a noite foi ruim para o Cerro Porteño, que perdeu para o Fluminense por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Antes do duelo, o clube mandante cometeu uma gafe e exibiu o escudo do Fluminense de Feira, da Bahia, no telão do estádio de La Olla.
+ ATUAÇÕES: Nene é o melhor em campo em vitória do Fluminense na Libertadores; Luiz Henrique entra bem
O erro, claro, foi comentado nas redes sociais pelos torcedores. Em campo, o Tricolor do Rio de Janeiro venceu e levou ótima vantagem para o Maracanã. Os gols foram marcados por Nene e Egídio no segundo tempo.
Confusões à parte, o Flu volta a entrar em campo no sábado, diante do Grêmio, às 21h, pelo Brasileirão. O duelo de volta, no Rio, é na próxima terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Quem passar encara Barcelona de Guayaquil ou Vélez nas quartas de final da Libertadores.
Veja os confrontos da Libertadores

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