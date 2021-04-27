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CEP cita 'divergências internas', mas comemora Botafogo S/A: 'O monstro tá saindo da jaula'

Ex-presidente, por meio de publicação em rede social, fala sobre resistência ao projeto, mas vibra com possibilidade de o Conselho Deliberativo ser convocado para acordo...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 14:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 14:50
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O tema da Botafogo S/A ainda rende nos bastidores do Alvinegro. Na última segunda-feira, o presidente Durcesio Mello afirmou que o projeto está sendo conduzido com "o máximo de responsabilidade". Horas depois, foi a vez do ex-presidente Carlos Eduardo Pereira, em um tom mais animado, se pronunciar sobre o projeto de clube-empresa.
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Por meio de uma publicação no perfil pessoal no Instagram, o ex-dirigente comemorou a possibilidade do avanço do processo da S/A junto ao Conselho Deliberativo do clube.
- Mesmo com resistências internas, por incrível que possa parecer, tudo indica que o Conselho Deliberativo será convocado para debater o projeto da S/A elaborado pelo Gustavo Magalhães e que pude modestamente colaborar. Precisamos colocar de lado as diferenças e pensa unicamente no Botafogo - escreveu. A foto ainda tinha a frase "O monstro tá saindo da jaula".
Vale ressaltar que a Botafogo S/A é um assunto tratado a "sete chaves" internamente, com contratos e cláusulas que são revisadas pela equipe liderada por Gustavo Magalhães, o CEO Jorge Braga e a diretoria.

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