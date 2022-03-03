CEO do Botafogo vibra: 'Único clube do Brasil que seguiu à risca todo processo na mudança para SAF'

Um dia histórico para o Botafogo: o clube anunciou a venda de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para John Textor na tarde desta quinta-feira. O norte-americano começa, a partir de então, a ser dono e ter total controle sobre as decisões do futebol.

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Jorge Braga, contratado pelo presidente Durcesio Mello para ser um dos responsáveis por essa reconstrução na busca por um investidor, comemorou o fim do processo burocrático para um final feliz. O CEO vibrou com o cuidado que o Glorioso teve durante os últimos meses - vale ressaltar que o clube tinha passos para ser clube-empresa desde 2019.

– O Botafogo é o único clube grande do Brasil que seguiu à risca todo o processo de profissionalização de sua estrutura na mudança para a SAF. Reestruturação geral, quebra de paradigmas sobre valor de custo e acesso da Série B à Série A em meio a um turnaround. Constituímos a SAF com o RCE (Regime Centralizado de Dívidas) ao mesmo tempo: o único clube do Brasil com os dois movimentos juntos - afirmou ao site oficial do Botafogo.

O presidente Durcesio Mello também vibrou. O mandatário valorizou o passado do Glorioso para tentar viabilizar um futuro de resultados positivos e alegrias.

– Hoje é mais um dia histórico. O Botafogo, de tradições e glórias, agora vai também mirar o futuro com a certeza de que voltará a ser protagonista. A nossa gestão tem orgulho de ter encontrado um grande parceiro como o John Textor, um investidor sério, responsável, cuidadoso e que será um grande guardião do nosso futebol. Meus especiais agradecimentos a toda a equipe que foi e continua sendo incansável para concretizar essa operação. E também destacar o papel dos conselheiros, sócios e torcedores que reconheceram que esse caminho é o melhor para o Botafogo - comemorou.