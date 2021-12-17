Centroavantes em negociação cumprem os requisitos de perfil buscado pelo Palmeiras

Segundo publicado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA, na última terça-feira (14), o Palmeiras tem como prioridade a contratação de centroavantes com o seguinte perfil: jovem, com capacidade de trazer retorno técnico e financeiro, pensando em uma eventual venda futura.Em sua primeira entrevista coletiva como presidente do Verdão, Leila Pereira ratificou o discurso:

– As pessoas ficam me pedindo jogadores de nome, mas nosso objetivo é investir em jovens que possam trazer retorno esportivo e financeiro. O torcedor tem que colocar isso em mente. Todas as contratações serão feitas de forma técnica e irão passar por nosso diretor e nossa comissão técnica - afirmou.

De forma coerente, os três atacantes que negociam com o Alviverde para a próxima temporada cumprem os requisitos do perfil buscado. Confira:

RAFAEL NAVARRO

O nome mais próximo é de Rafael Navarro, do Botafogo. O atacante de 21 anos está por detalhes para ser anunciado como reforço. Ele deve chegar em São Paulo para realizar exames médicos e assinar por cinco anos na próxima segunda-feira (20). Em fim de contrato com o clube carioca, chegará sem custos.

Navarro foi o craque do título do Botafogo na Série B. Ele marcou 15 gols e deu nove assistências na campanha. Ele marcou marcou seu primeiro gol como profissional justamente contra o Palmeiras, ainda pelo Brasileirão de 2020, em fevereiro de 2021, em empate por 1 a 1, no Allianz Parque.

O Palmeiras venceu a concorrência do próprio Botafogo, que queria a renovação, além do Al-Shabab (Emirados Árabes Unidos) e Minnesota United FC (Estados Unidos). O atacante gostou do projeto e do valor oferecido pelo Alviverde.YURI ALBERTO

Yuri Alberto, de 21 anos, do Internacional é o nome dos sonhos. Ele interessa também ao Zenit, da Rússia, que acena com a proposta de 18 milhões de euros (R$ 116 milhões, na cotação atual).

Uma composição de negócio por parte do Palmeiras, no entanto, que junte dinheiro e atletas é algo que interessa ao Colorado. Foi conversada uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) mais o lateral Victor Luis, o zagueiro Kuscevic, o volante Matheus Fernandes e o atacante Luiz Adriano.

As partes devem evoluir nas conversas para um desfecho rápido, seja ele qual for. A tendência é que Yuri não permaneça em Porto Alegre em qualquer cenário. No ano de 2021, Yuri Alberto fez 19 gols e tem contrato com os gaúchos até 2025.

WESLEY MORAES

A conversa do Palmeiras por Wesley Moraes, do Aston Villa, emprestado ao Club Brugge, da Bélgica, se intensificou nos últimos dias. Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, entrou em contato com o jogador de 25 anos, os responsáveis pela carreira dele e o clube belga para saber da vontade do atleta, além das condições físicas.

O retorno foi positivo, uma vez que o atacante está totalmente recuperado da lesão nos ligamentos do joelho direito e os belgas entendem que estão de mãos atadas caso o Aston Villa autorize a volta ao Brasil. Os ingleses acreditam que um retorno ao futebol brasileiro é uma boa vitrine para o atleta. Além disso, a questão familiar também é importante. Wesley será pai do primeiro filho nos próximos dias e uma temporada “em casa” é vista como bem-vinda por ele e a esposa.

O Villa acena com um empréstimo de um ano, sem fixar um valor de compra. O modelo ainda foi discutido, porém o Palmeiras pode pagar para ter Wesley, enquanto o clube inglês fica responsável pelos salários. Outra alternativa é a vinda sem custo com as duas partes pagando o vencimento em uma divisão a ser definida.