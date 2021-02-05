Ceni questiona e 'estranha' maior tempo para descanso de concorrentes do Flamengo: 'Me deixa preocupado'

Após longa conversa no vestiário com o elenco, cerca de uma hora depois da vitória do Flamengo sobre o Vasco, Rogério Ceni compareceu à sala de imprensa do Maracanã para analisar o triunfo por 2 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que colaborou para encurtar a distância para o Internacional (líder), agora dois pontos à frente do clube carioca. Além disso, fez questionamentos a respeito do calendário.

Na visão de Ceni, a tabela tem dado mais tempo aos rivais diretos na briga pelo título para descansar.

- Me dá medo sempre o terceiro jogo em quatro dias, mas acho estranho outra coisa: Inter e Atlético-MG jogam na quarta (dia 10), e o Flamengo vai jogar no domingo (7). É uma pena, não entendo porque o Flamengo nunca tem esse dia a mais, sendo que a rodada só termina três dias após nosso jogo. É uma pergunta que me deixa preocupado. Esses dois dias vão ser mais para descansar e analisar como faremos para domingo. Foco, não acredito que falte, e espero que também não falte perna - comentou o técnico.> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

Rogério Ceni também falou sobre as possibilidades para o Octa, que agora volta a depender apenas do Rubro-Negro para ser concretizado.

- Eu vejo cada jogo da mesma maneira, às vezes não vem o resultado, como aconteceu contra Fluminense e Ceará. Trabalho da mesma forma todos os dias. Vim com o objetivo de trabalhar muito e ter a oportunidade de brigar pelo título. Hoje, o Flamengo se aproxima dessa briga. O caminho é longo, mas temos possibilidades.

Neste momento, o Flamengo está com 64 pontos, agora a dois atrás do Internacional (líder), que empatou na noite. O próximo jogo será contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, fora de casa e pela 35ª rodada do Brasileirão.

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

SAÍDA DE GABIGOL

- Eu acho que nenhum jogador gosta de ser substituído. Eu acho que cada um tem um comportamento e age de uma maneira. Conheço o Gabriel, trabalho com ele todos os dias. Sei que ele queria ficar mais tempo em campo, mas temos também o Pedro. É um jogador importante. Naquele momento precisava de um jogador para segurar a bola para a chegada dos outros jogadores. Logo depois até saiu o gol. Não há problema nenhum.

Ele se doou muito em campo, fez a recomposição. Centroavante normalmente é mais fominha. Vai chegar um momento em que ele e o Pedro estarão em campo juntos, outras ele será substituído.

DIEGO RIBAS E GERSON LADO A LADO

- O Bruno Henrique não se destaca só nos clássicos. Na grande maioria do jogos, é um jogador que ou dá assistência ou faz gol, como foi hoje o segundo gol. É um jogador importantíssimo para mim. Cem gols na carreira hoje, fiquei feliz... No último jogo, assistência. Nesse, gol. É um jogador imprescindível, bom no jogo aéreo, jogador que tem velocidade, explosão, boa finalização com pé direito, cabeceio com tempo de bola fantástico. É um jogador extremamente querido por todos, que trabalha muito, merece realmente todos os elogios e viver uma fase, um momento bom como ele já viveu em 2019. Está novamente readquirindo a confiança para jogar.

CONTESTAÇÕES À ARBITRAGEM

- Antes de responder sobre os que acumulam dois cartões... A arbitragem do Klaus é a melhor para mim, mas no caso do Diego é curioso. Uma bola dividia, ao meu ver, estava bem na minha frente, ele salta, bate a cabeça, cabeça com cabeça, e ele toma um cartão amarelo... Aí tem um pênalti a nosso favor, o jogador que evita uma chance clara de gol e ele já tinha amarelo. Chama o VAR, vê o pênalti. Eu obviamente não tenho conhecimento tão profundo quanto a arbitragem da regra, mas eu acho estranho como, num contato no meio do campo, toma um 3º cartão e desfalca a gente para o jogo de domingo, e num pênalti claríssimo não há o segundo cartão amarelo.

JOGADORES PRESERVADOS?

- Sobre os outros, eu tenho João Gomes, Gabigol, João Lucas, Gustavo (pendurados). Sem dúvida, quando a gente pode preservar um jogador que está pendurado e que é importante, se ele tiver no minuto 65, 70, e a gente vê também a necessidade de uma outra característica de jogo, nós temos que fazer a substituição necessária. 50% para preservar e outra metade por necessidade que o jogo pede.

O QUE MUDOU NO FLA