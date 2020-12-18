Ceni pode repetir a escalação pela primeira vez no Flamengo; relembre as formações

Sob o comando de Rogério Ceni, o Flamengo vai para o segundo jogo tendo uma semana cheia para treinamentos. E o jogo deste domingo, a ser disputado contra o Bahia, a partir das 18h15, no Maracanã e pela 26ª rodada do Brasileiro, pode ter o treinador a repetir a escalação pela primeira vez no clube. Ceni vai para o nono jogo a serviço do Rubro-Negro. Desde então, somando dois confrontos pela Copa do Brasil, mais dois pela Libertadores e quatro pelo Brasileiro, não conseguiu escalar a mesma equipe em sequência.
E, diferente de Domènec Torrent, que priorizava o sistema de rodízio, sobretudo pelos contratempos físicos em profusão, Rogério Ceni tem demonstrado que privilegiará uma base a fim de solidificar os setores do time nesta reta final de Brasileirão.
Para o jogo deste fim de semana, como o Fla não tem suspensos ou novos lesionados (Thiago Maia e Willian Arão já vêm sendo baixas), Ceni terá a oportunidade de repetir a escalação em relação à rodada passada.
Para que isso ocorra, Natan terá que ser mantido na zaga ao lado de Rodrigo Caio, já que Gustavo Henrique, por ter ficado suspenso para o duelo ante Santos, foi desfalque no último domingo.
Assim, caso a repetição seja encarada como um trunfo, o time que receberia o Bahia seria: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
RELEMBRE AS ESCALAÇÕES DE CENI NO FLAMENGO
Flamengo 1x2 São Paulo (ida quartas de final da Copa do Brasil)Diego Alves (Hugo Souza); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson e Vitinho (Pedro Rocha); Michael (Arrascaeta), Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Thiago Maia).
Flamengo 1x1 Atlético-GO (21ª rodada do Campeonato Brasileiro)Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique (Natan), Léo Pereira (Arrascaeta) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Michael) e Gerson; Vitinho, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Lincoln).
São Paulo 3x0 Flamengo (volta quartas de final da Copa do Brasil)Diego Alves; Matheuzinho, Thuler (Pepê), Léo Pereira e Renê; Williian Arão, Gerson e De Arrascaeta (Lázaro); Bruno Henrique (Lincoln), Michael (Everton Ribeiro) e Vitinho (Pedro Rocha).
Flamengo 3x1 Coritiba (22ª rodada do Campeonato Brasileiro)Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Thuler, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson (Diego), Everton Ribeiro (Lázaro) e Arrascaeta; Vitinho (Pedro Rocha) e Bruno Henrique (Michael).
Racing 1x1 Flamengo (Ida das oitavas de final da Libertadores)Diego Alves; Renê (Gustavo Henrique), Thuler, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (João Gomes) e Arrascaeta (Diego); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Vitinho).
Flamengo 1 (3)x(5) 1 Racing (Volta das oitavas de final da Libertadores)Diego Alves; Isla (Gustavo Henrique), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Diego) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (Pedro) e Arrascaeta (João Gomes); Bruno Henrique e Vitinho.
Botafogo 0x1 Flamengo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho) e Pedro (Rodrigo Muniz).
Flamengo 4x1 Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson (Pedro), Everton Ribeiro (Pedro Rocha) e Arrascaeta (Pepê); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol (Michael).