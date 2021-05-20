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Ceni pede permanência de Gerson no Flamengo e reforços, mas ressalta: 'Não sou eu que pago as contas'

Camisa 8 do Flamengo interessa ao Olympique de Marseille, que está em contato com a direção do Flamengo e representantes do atleta desde o início da semana...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 00:28

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 00:28

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O meia Gerson seguirá defendendo o Flamengo no que depender do técnico Gerson. Após o empate em 2 a 2 com a LDU, pela Libertadores nesta quarta, o treinador foi questionado sobre a situação do atleta, que interessa ao Olympique de Marseille, da França, e destacou a importância do camisa 8 para as pretensões do Rubro-Negro na temporada de 2021, afirmando que ainda tem debatido com o departamento de futebol a chegada de outros reforços.
- Converso com ele (Gerson) todos dias. Quero muito que ele fique, é uma peça imprescindível. Entendo as necessidades da direção, mas não tivemos contratação (o único reforço do Flamengo para 2021 foi o zagueiro Bruno Viana). Se tivermos o desejo de ser campeão, a manutenção do Gerson é importante. E a chegada de mais dois, três jogadores é debatida há tempos. O Gerson é muito importante, está com a cabeça boa, não vejo interesse dele em sair, mas não sei qual vai ser o final da negociação. Não sou eu que pago as contas - afirmou o treinador após o empate em 2 a 2 com a LDU, no Maracanã.Gerson interessa ao Olympique de Marseille, do técnico Jorge Sampaoli, ex-Santos e Atlético-MG, que fez uma oferta inicial de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) ao Flamengo. Os dois clubes trabalham em cima dessa proposta desde a última semana, com as conversas se intensificando após a chegada de representantes do clube francês no Rio de Janeiro, conforme o L! informou.
Nesta quinta-feira, nova reunião entre a diretoria do Flamengo, representantes do Olympique de Marseille e o estafe do jogador podem selar a negociação.

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