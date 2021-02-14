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Ceni opta por volta de Rodrigo Caio ao time titular; veja a escalação do Flamengo

Rubro-Negro recebe o Corinthians às 16h deste domingo, no Maracanã...
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Publicado em 

14 fev 2021 às 15:19

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 15:19

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A poucos minutos de entrar em campo e seguir na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Corinthians, às 16h deste domingo, no Maracanã e pela 36ª rodada, com a volta de Rodrigo Caio ao time titular. Com o retorno do zagueiro, que estava como desfalque por conta de uma lesão muscular há cinco jogos, Gustavo Henrique vai para o banco de reservas. Caio e Willian Arão irão compor a dupla de zaga. Isla e Filipe Luís seguem nas laterais, com Hugo Souza no gol - Diego Alves ainda é baixa.
No meio, Diego Ribas retorna de suspensão e também iniciará entre os 11 - e como capitão. No ataque, Gabigol e Bruno Henrique estão mantidos, enquanto Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro são os outros a auxiliar na munição ofensiva.
> Confiante no título? Confira e simule a tabela do Brasileiro
Em suma, o time que Rogério Ceni escalou em prol da liderança inédita é composto por: Hugo Souza; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

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