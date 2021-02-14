Ceni opta por volta de Rodrigo Caio ao time titular; veja a escalação do Flamengo

A poucos minutos de entrar em campo e seguir na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Corinthians, às 16h deste domingo, no Maracanã e pela 36ª rodada, com a volta de Rodrigo Caio ao time titular. Com o retorno do zagueiro, que estava como desfalque por conta de uma lesão muscular há cinco jogos, Gustavo Henrique vai para o banco de reservas. Caio e Willian Arão irão compor a dupla de zaga. Isla e Filipe Luís seguem nas laterais, com Hugo Souza no gol - Diego Alves ainda é baixa.