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futebol

Ceni 'entrevista' e Rodrigo Caio responde sobre chegada ao Flamengo: 'Melhor decisão da minha carreira'

Em participação na ESPN, zagueiro celebra conquista do Brasileirão e exalta o Rubro-Negro...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 13:42

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 13:42
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Dupla formada e com história no São Paulo, Rogério Ceni e Rodrigo Caio conquistaram o título do Brasileirão no Morumbi, com a camisa do Flamengo. Nesta sexta-feira, em participação no canal ESPN, o treinador se arriscou como jornalista e perguntou ao zagueiro qual o impacto que a transferência para o Rubro-Negro teve na carreira dele.
+ Veja os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do octa!- Primeiramente, muito feliz por essa conquista. Mais um sonho realizado e o mais importante é que a história continua sendo escrita de uma forma vitoriosa, com muito trabalho e dedicação. Queria parabenizar também o Rogério, que, além de treinador, é um grande amigo.
- A gente sempre conversa sobre isso, como foi tão importante a minha ida para o Flamengo. Eu sempre deixo bem claro que foi uma decisão importantíssima na minha carreira, porque eu vivia um momento de instabilidade no São Paulo. A minha decisão de ir pro Flamengo foi muito certa pra minha carreira e pro meu futuro. Quando eu cheguei no Flamengo, eu senti uma energia positiva muito grande. Eu fui muito bem recebido. Consegui incorporar essa camisa, que é muito pesada e tem muita história.
Diferentemente de 2019, o título do Brasileirão 2020 foi no sufoco. O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o São Paulo na noite desta quinta-feira, e só se sagrou campeão porque o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians - empatou em 0 a 0. Dessa forma, o Flamengo terminou com 71 pontos, enquanto o Colorado ficou com 70.

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