Ceni 'entrevista' e Rodrigo Caio responde sobre chegada ao Flamengo: 'Melhor decisão da minha carreira'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Dupla formada e com história no São Paulo, Rogério Ceni e Rodrigo Caio conquistaram o título do Brasileirão no Morumbi, com a camisa do Flamengo. Nesta sexta-feira, em participação no canal ESPN, o treinador se arriscou como jornalista e perguntou ao zagueiro qual o impacto que a transferência para o Rubro-Negro teve na carreira dele.

+ Veja os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do octa!- Primeiramente, muito feliz por essa conquista. Mais um sonho realizado e o mais importante é que a história continua sendo escrita de uma forma vitoriosa, com muito trabalho e dedicação. Queria parabenizar também o Rogério, que, além de treinador, é um grande amigo.

- A gente sempre conversa sobre isso, como foi tão importante a minha ida para o Flamengo. Eu sempre deixo bem claro que foi uma decisão importantíssima na minha carreira, porque eu vivia um momento de instabilidade no São Paulo. A minha decisão de ir pro Flamengo foi muito certa pra minha carreira e pro meu futuro. Quando eu cheguei no Flamengo, eu senti uma energia positiva muito grande. Eu fui muito bem recebido. Consegui incorporar essa camisa, que é muito pesada e tem muita história.