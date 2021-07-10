Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ceni deixa o Flamengo com um aproveitamento inferior ao de Dome

Treinador foi demitido na madrugada deste sábado...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 13:23
Crédito: Rogério Ceni não completou 50 jogos no comando do Flamengo (Van Campos/OFotográfico
Nem mesmo o atual bicampeão brasileiro está livre da tradicional dança dos técnicos no Brasil. Neste sábado, o Flamengo anunciou a saída de Rogério Ceni, que vinha comandando a equipe desde novembro do ano passado. Pelo clube, o treinador conquistou o Brasileiro, o Carioca e a Supercopa do Brasil.
Ceni deixa a Gávea com um aproveitamento inferior ao de seu antecessor, o espanhol Domènec Torrent. Em 45 jogos sob a batuta de Rogério, o Rubro-Negro Carioca obteve 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, conquistando 59,3% dos pontos disputados. Dome, por sua vez, dirigiu o time em 26 partidas, vencendo 15, empatando cinco e perdendo seis vezes, ganhando 64,1% dos pontos.
ROGÉRIO CENI NO FLAMENGO
45 jogos23 vitórias11 empates11 derrotas59,3% de aproveitamento86 gols marcados (1,91 g/j)55 gols sofridos (1,22 g/j)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casal Bruna Bello de Paula Riguetti e Jhonatan Resende Riguetti com a filha Eva
Bebê do ES de 624g vence luta pela vida e é batizada em Aparecida
John Kennedy, do Fluminense FC
John Kennedy decide, Fluminense vence Chape e se mantém perto dos líderes
Estação Ferroviária de Matilde, Alfredo Chaves
Matilde, em Alfredo Chaves, terá primeiro Festival de Inverno em junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados