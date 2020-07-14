Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cenário muda e Corinthians pode devolver Yony González ao Benfica

Jogador, que teria compra obrigatória pelo clube após término do empréstimo, agora pode não ter sua passagem prorrogada pelo Timão. Devolução economizaria R$ 17,1 milhões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 21:34

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 21:34

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A curta passagem de Yony González pelo Corinthians pode estar próxima do fim. Isso porque o seu contrato de empréstimo com o clube se encerrou no último dia 30 de junho e, diferentemente do que havia sido dito nos últimos tempos, a compra não é obrigatória e será reavaliada por dirigentes e comissão técnica do Timão. A situação foi revelada pelo GloboEsporte.com.Em entrevista ao GE, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol corintiano, afirmou que a decisão sobre devolver ou não o colombiano ao Benfica-POR (clube que detém seus direitos econômicos) deve ser tomada ainda nesta semana. Caso o atacante permaneça, assinará novo contrato até o fim de 2023.
- Estamos numa fase de reavaliação técnica, repensando sobre isso. Em dois ou três dias teremos a resposta - disse o dirigente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados