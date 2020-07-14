Cenário muda e Corinthians pode devolver Yony González ao Benfica

A curta passagem de Yony González pelo Corinthians pode estar próxima do fim. Isso porque o seu contrato de empréstimo com o clube se encerrou no último dia 30 de junho e, diferentemente do que havia sido dito nos últimos tempos, a compra não é obrigatória e será reavaliada por dirigentes e comissão técnica do Timão. A situação foi revelada pelo GloboEsporte.com.Em entrevista ao GE, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol corintiano, afirmou que a decisão sobre devolver ou não o colombiano ao Benfica-POR (clube que detém seus direitos econômicos) deve ser tomada ainda nesta semana. Caso o atacante permaneça, assinará novo contrato até o fim de 2023.